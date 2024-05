Consumi - presentato rapporto Optime | mercato elettronica rallent - allarme illegalità

Roma, 7 mag. - (Adnkronos) - Si è tenuta questa mattina, presso la Camera dei Deputati, la presentazione della Nota di Aggiornamento 2024 del rapporto della Federazione Optime - Osservatorio per la Tutela del mercato dell' elettronica in Italia. Si ...

Consumi, presentato rapporto Optime: mercato elettronica rallenta, allarme illegalità - consumi, presentato rapporto Optime: mercato elettronica rallenta, allarme illegalità - Si è tenuta questa mattina, presso la Camera dei Deputati, la presentazione della Nota di Aggiornamento 2024 del rapporto della Federazione Optime - Osservatorio per la Tutela del Mercato ...

Per 8 famiglie italiane su 10 la sostenibilità rappresenta un’emergenza per il Pianeta - Per 8 famiglie italiane su 10 la sostenibilità rappresenta un’emergenza per il Pianeta - In linea generale, i risultati della ricerca sottolineano una crescente attenzione nei confronti delle tematiche legate all’ambiente. Quasi l’ 80% delle famiglie, infatti, ritiene che la sostenibilità ...

Consumi Dop-Igp +6%, Cia e Italia Olivicola: puntare su promozione - consumi Dop-Igp +6%, Cia e Italia Olivicola: puntare su promozione - Roma, 7 mag. (askanews) – Quasi 9 miliardi di euro di valore all’origine del comparto cibo Dop e Igp, per un fatturato al consumo finale superiore ai 17 miliardi di euro, pari a una crescita del 6%. I ...