Toti arrestato - Baccini | Eclatant - ma in Italia niente stupisce

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 7 maggio 2024) (Adnkronos) – "Quanto è successo èe, leggere la notizia è stato veramente brutto: ma io non sono sorpreso, insiamo abituati a tutto, e stupirsi per queste notizie è ipocrita". A dirlo all’Adnkronos è Francesco, genovese doc anche se da anni non più in città, commentando la notizia dell'arresto del presidente della L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.