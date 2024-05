Baby Gang protesta - via allo sciopero della fame in carcere

''Ba by Gang da oggi ha inizia to lo sciopero della fame per protestare contro la censura che lo sta colpendo nel modo più subdolo e violento''. Lo rende noto il suo staff sulle storie di Instagram del rapper. Mouhib Zaccaria, in arte Baby Gang , era ...

