(Di martedì 7 maggio 2024) Un vero e proprio assalto. Alle ore 16.00 di oggi era previsto un incontro con Jannikaldi Roma, nellodella. Il celebre marchio legato a quaderni, diari, astucci, matite, penne e a tutto il kit scolastico, ha da tempo una partnership con il nostro portacolori. Proprio l’anno scorso fu inaugurata la “Collezione Jannik, sfruttando l’iconico logo del tennista altoatesino le cui iniziali formano la sagoma stilizzata di una volpe, soprannome di Jannik sin da bambino. Il 22enne pusterese è il grande assente di questa edizione 2024 del torneo di Roma. I grandi risultati di quest’anno hanno portato il fenomeno della “” su livelli molto alti e non stupisce affatto che la presenza dei ...

Gabriela Sabatini al Foro Italico con Sky. La campionessa argentina sarà la guest star, in collegamento da Roma nelle giornate finali del torneo per commentare e analizzare le sfide decisive e sarà tra le protagoniste degli appuntamenti di Sky ...

Agli Internazionali BNL d’Italia, la nazionale azzurra è stata omaggiata, sul centrale del tennis, insieme alla Coppa Davis , conquistata in finale battendo l’Australia, a 47 anni dall’ultima volta: “Questa è la vittoria più bella nella mia ...

Jannik Sinner mantiene la promessa. Nonostante il forfait per infortunio, il fuoriclasse azzurro aveva annunciato che si sarebbe comunque recato a Roma agli Internazionali d’Italia per incontrare numerosi i fan che accorreranno al Foro Italico , e ...

Sinner-Mania al Foro Italico: preso d’assalto lo store Pigna e il n.2 del mondo si concede ai tifosi - Sinner-Mania al foro italico: preso d’assalto lo store Pigna e il n.2 del mondo si concede ai tifosi - Un vero e proprio assalto. Alle ore 16.00 di oggi era previsto un incontro con Jannik Sinner al foro italico di Roma, nello store della Pigna. Il celebre ...

Sinner, post social virale. E l'abbraccio dei tifosi al Foro è emozionante - Sinner, post social virale. E l'abbraccio dei tifosi al foro è emozionante - Il campione azzurro ha raggiunto i propri sostenitori a Roma nonostante lo stato influenzale che lo ha colpito nelle scorse ore. Tantissimi i fan accorsi per selfie e autografi ...

Alexander Zverev critico sul calendario: “Non c’è tempo per recuperare, visti gli infortuni” - Alexander Zverev critico sul calendario: “Non c’è tempo per recuperare, visti gli infortuni” - Tempistiche insufficienti. Alexander Zverev ha parlato quest'oggi in conferenza stampa al foro italico di Roma di una delle criticità del massimo circuito ...