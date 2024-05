TikTok fa causa al governo Usa | Messa al bando del social viola il primo emendamento

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 7 maggio 2024) Presentato il ricorso per fermare la legge che imporrebbe alla proprietà cinese di vendereha fattoaldegli Stati Uniti per fermare la legge che impone alla proprietà cinese delmedia di vendere per non dover incorrere allaal. Nel ricorso, presentato oggi alla Corte d'appello del circuito di