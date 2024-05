Nadal domani a Piazza del Popolo - show gratuito per Roma | l’annuncio di Onorato

Tennis, assessore Onorato: domani esibizione Nadal piazza del Popolo - Tennis, assessore Onorato: domani esibizione nadal piazza del Popolo - Roma, 7 mag. (askanews) – “Domani a piazza del Popolo, alle 17.30, si terrà una speciale esibizione di Rafael nadal. Il campione spagnolo si allenerà sulla terra rossa al centro di Roma e sarà una gra ...

Toti arrestato, Baccini: “Eclatante, ma in Italia niente stupisce” - Toti arrestato, Baccini: “Eclatante, ma in Italia niente stupisce” - (Adnkronos) – "Quanto è successo è eclatante, leggere la notizia è stato veramente brutto: ma io non sono sorpreso, in Italia siamo abituati a tutto, e stupirsi per queste notizie è ipocrita". A dirlo ...

Nadal in campo a Piazza del Popolo: domani l’allenamento gratuito nel cuore della Capitale - nadal in campo a piazza del Popolo: domani l’allenamento gratuito nel cuore della Capitale - Lo spagnolo, dieci volte campione di Roma, si esibirà nel campo allestito in centro città ...