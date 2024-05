Uccise due donne travolgendole in autostrada A4 a 150 km h | assolto per vizio di mente

(Di martedì 7 maggio 2024) Malgrado i suoi disturbi già accertati, il 39enne aveva ancora la patente valida. Era già stato dichiarato incapace di intendere e di volere in passato in un procedimento per rapina, lesioni e violenza privata, ma non gli era stata tolta la patente.

(Adnkronos) – Si sono verificati 97 omicidi di donne in episodi di violenza domestica e di queste, 64 sono state uccise dai loro partner attuali o ex. Lo rileva Amnesty International, riguardo all'Italia, nel rapporto 2023-2024. "Sono state proposte ...

Milano, 7 maggio 2024 – È stato assolto , perché incapace di intendere e di volere al momento dei fatti, come accertato da due perizie in fase di indagini, il 39enne che, il 18 febbraio dello scorso anno verso le 2.30, aveva travolto con la sua ...

