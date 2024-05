Cingolani | cessione Wass - Leonardo ' al lavoro in questi giorni'

(Di martedì 7 maggio 2024)"sta lavorando inmolto attivamente" sul futuro della ex, la società di Livorno che produce sistemi di difesa subacquei, come siluri e sonar. L'a.d. Robertolo ha indicato rispondendo alle domande degli analisti finnziari durante la conference call sui risultati del primo trimestre. E' da tempo attesa ladella exe, secondo indiscrezioni, sarebbeone dil'annuncio del possibile accordo con Fincantieri. Più in generale, sul fronte della crescita per linee esterne, Robertoha ribadito che la società si muove su due diversi livelli. Il primo è quello delle potenziali grandi joint venture, in particolare ritagliandosi un ruolo nei nuovi grandi ...

