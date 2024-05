Nadal scende in campo a Roma | allenamento gratuito a piazza del Popolo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio 2024 – “Domani adel, alle 17.30, si terrà una speciale esibizione di Rafael. Il campione spagnolo si allenerà sulla terra rossa al centro die sarà una grande occasione per diffondere lo sport e avvicinarlo alla gente. Inoltre cittadini e turisti avranno la possibilità gratuitamente di vedereallenarsi dal vivo. Le immagini dello show di domani faranno il giro del mondo, sarà una vetrina unica per promuovere all’estero la città”. Lo ha annunciato l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di, Alessandro Onorato. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.