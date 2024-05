Processo a Trump - Stormy Daniels conferma in aula | S - feci sesso con lui Fu molto breve

(Di martedì 7 maggio 2024) “Mi tolsi i vestiti e le scarpe. Mi tolsi il reggiseno. Eravamo nella posizione del missionario”. Nel complesso è stato un incontro “”. Dinanzi alla Cortenon ha lesinato in particolari sull’incontro sessuale avuto con Donald, anche se gli accordi erano diversi: “Non abbiamo bisogno di conoscere i dettagli”, aveva detto il giudice Juan Merchant dopo aver discusso con i legali del tycoon. La star del porno è la testimone chiave delche rischia di fermare la nuova corsa dell’ex presidente degli Stati Uniti verso la Casa Bianca. La sua era la deposizione più attesa, insieme a quella di Michael Cohen, l’avvocato che pagò la donna perché non rivelasse la sua presunta storia con il miliardario newyorkese alla vigilia delle presidenziali del ...

