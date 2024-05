Giro d’Italia 2024 - Milan superbo in una tappa firmata dal quartetto olimpico Le pagelle

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 7 maggio- L'italiano Jonathan, della Lidl-Trek, ha vinto la quartadeld'Italiacon arrivo ad Andora. In volataha battuto Kaden Groves e Phil Bauhaus. Lo sloveno Tadej Pogacar conserva la maglia rosa. Ledi Angelo Costa 10 a JONATHANRiscatta subito il secondo posto nell’anomala volata di Fossano con uno sprint perfetto, finalizzando il grande lavoro della squadra. Quarta vittoria stagionale, secondo successo al, ancora il 7 maggio come un anno fa, di nuovo maglia ciclamino: che sia soltanto all’inizio è più di un sospetto. 9,5 a SIMONE CONSONNI Sintetizza tutto con una battuta: ‘Non sapevo se mollare per Pippo o tirare per Jonny’. E’ lui quello che ricuce lo ...