Meloni in Libia con focus sui migranti, domani vede Stoltenberg - Meloni in Libia con focus sui migranti, domani vede Stoltenberg - roma, 7 mag. (askanews) – Mattinata a Tripoli e pomeriggio a Bengasi per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, impegnata oggi in una missione lampo in Libia. La stabilità nella regione e il cont ...

Libri, domani a Roma la presentazione di 'Fu dolce il canto - 54 Poesie' di Cinzia Petrucci - Libri, domani a roma la presentazione di 'Fu dolce il canto - 54 Poesie' di Cinzia Petrucci - Sarà presentato domani alle ore 19 presso l’Auditorium Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di roma, in via Cernaia 9, il libro 'Fu dolce il canto - 54 Poesie' di Cinzia Petrucci, al suo esordio ...

A Roma è boom di visitatori nei Musei per la domenica gratuita di maggio - A roma è boom di visitatori nei Musei per la domenica gratuita di maggio - Partecipazione record di romani e turisti alla domenica gratuita di maggio promossa dal Comune di roma e dalla Sovrintendenza capitolina ai beni culturali: sono stati 35.038 i visitatori totali che ...