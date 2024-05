Internazionali BNL d’Italia 2024 | Stefanini vince il derby con Paganetti e avanza al secondo turno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 7 maggio 2024) Lucreziaè la prima italiana aldegliBNL. Il tabellone femminile ha perso quest’oggi Lisa Pigato, eliminata dalla statunitense Rogers, e Martina Trevisan, che si è arresa alla kazaka Putintseva, ma iltutto italiano di questo pomeriggio al Foro Italico ovviamente portava avanti un’azzurra, con l’altra che si sarebbe arresa anche lei all’esordio. E alla fine è Vittoriaa cedere nella sfida con la connazionale, venendo battuta per 7-5 6-3, come da pronostico della vigilia, al termine di due set comunque molto lottati, in un’ora e cinquantuno minuti di gioco. La venticinquenne fiorentina è partita malissimo e ha subito il 3-0 pesante in favore della, che poi ...