Il “sollievo” per le mamme caregiver Prendersi cura di sé - Il “sollievo” per le mamme caregiver Prendersi cura di sé - Per la festa della mamma un'iniziativa di L'abilità onlus e Santagostino con l'associazione Ascolto: prestazioni gratuite nei poliambulatori milanesi ...

Caregiver Day: dal 13 al 19 maggio una settimana per aiutare chi aiuta - caregiver Day: dal 13 al 19 maggio una settimana per aiutare chi aiuta - BERGAMO. I caregiver, persone che si prendono cura di un proprio caro per una parte consistente del proprio tempo, a Bergamo sono più di 110.000 e rappresentano il 16% dei bergamaschi sopra i 15 anni ...

La crisi della "Generazione Sandwich" (ovvero: i caregiver sono in burnout) - La crisi della "Generazione Sandwich" (ovvero: i caregiver sono in burnout) - C'è crisi in Italia, dove a fare il lavoro (non retribuito) del caregiver sono per lo più la generazione X e i Boomer: schiacciati tra cura dei figli e cura ...