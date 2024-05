Rissa e violenza al Vomero - a Napoli convocato il Comitato di ordine pubblico

Tempo di lettura: 2 minutiLa svolta per il Distretto Napoli Nord ratifica ta nel corso della seduta del Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano, che si è svolta oggi presso la sede di via Alcide De Gasperi 28. Il Comitato Esecutivo ha dato l’ok ...

Amianto, a Bagnoli ci si ammala di mesotelioma come nei Balcani in guerra - Amianto, a Bagnoli ci si ammala di mesotelioma come nei Balcani in guerra - Nessuno in Campania ha comunicato in tempo utile quanto la pseudo-bonifica di Bagnoli fosse assassina. La denuncia di Antonio Marfella (medico) ...

A ROMA - Presentati i Play the Games Special Olympics Italia 2024 - A ROMA - Presentati i Play the Games Special Olympics Italia 2024 - Si è svolta nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza stampa di presentazione dei Play the Games Special Olympics Italia 2024, moderata dal Direttore di Rai ...

Napoli, rissa al Vomero: convocato Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica - napoli, rissa al Vomero: convocato comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica - Gli episodi di violenza destano viva preoccupazione e che impongono l'adozione di opportune iniziative di carattere preventivo ...