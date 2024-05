Animali Roma – ‘Io posso entrare’ - al via la campagna sociale per garantire l’ingresso dei cani guida nei luoghi pubblici

(Di martedì 7 maggio 2024) È partita ladi comunicazione diCapitale “Ioentrare” per informare e sensibilizzare sull’applicazione della legge 37/74 che prevedeneideiche accompagnano i non vedenti. Adesivi e locandine, con un disegno di un canee la scritta “Ioentrare” a cura del grafico Raffaele Marando, da oggi saranno presenti nelle sedi dell’anagrafico diCapitale, del segretariato, in diversi uffici comunali e nelle farmacie del circuito Farmacap. “Anche in previsione del Giubileo – sostiene l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari – questa iniziativa è un segnale importante a sostegno delle persone ...

In assenza del numero 2 ATP Jannik Sinner, diventa automaticamente Jasmine Paolini il punto di riferimento del tennis azzurro ai nastri di partenza degli Internazionali d’Italia 2024. Dopo aver vinto lo scorso febbraio il suo primo 1000 in carriera ...

Vivere a Ostia: la grande frazione di Roma sul mare - Vivere a Ostia: la grande frazione di roma sul mare - roma è una città molto ampia e ricca di paesaggi: dal frenetico centro, passando per il mare e le colline. Lido di Ostia, più comunemente noto come Ostia, è la frazione marittima della Capitale, dal c ...

