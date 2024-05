Casteldaccia - il nodo degli ispettori del lavoro | la Regione non assume e in tutta la Sicilia a occuparsi di prevenzione sono solo in 49

(Di martedì 7 maggio 2024)49, dovrebbero essere 280. È quello il numero didelritenuto congruo dallana, che grazie allo Statuto speciale ne ha la diretta responsabilità. Ma “ce ne vorrebbero almeno 500”, sottolinea Bruno Giordano, magistrato di Cassazione ed ex direttore dell’Ispettorato nazionale del. Al momento restano pochissimi, nonostante le promesse arrivate un anno fa dal presidente della, Renato Schifani, che era stato pungolato sulle pagine regionali di Repubblica proprio dall’ex direttore dell’Inl. Dopo la strage di, dove 5 operai hanno perso la vita per aver inalato gas nocivi, Giordano ricorda: “Un anno fa ho scritto una lettera indirizzata al presidenteno, articolata in 10 ...

