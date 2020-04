Luis Sepulveda morto, Lorenzo Jovanotti: “Buen camino compañero”. E poi la foto di Fiorello (Di giovedì 16 aprile 2020) È morto per coronavirus lo scrittore cileno Luis Sepulveda. Era ricoverato in ospedale a Oviedo dopo aver contratto l’infezione. Lo scrittore cileno, 70 anni, era stato ricoverato il 27 febbraio ed era risultato positivo al tampone per individuare il covid-19 il 1 marzo. In molti hanno voluto ricordarlo sui social, a cominciare dallo scrittore Nicola Lagioia: Questo è stato uno degli ultimi momenti di vera felicità del nostro lavoro. Alessandro Leogrande e Luis Sepulveda insieme. Fu bellissimo, alla fine eravamo tutti allegri e combattivi. Addio Sepulveda, insieme ad Alessandro sarai sempre con noi”, ha scritto postando una foto dal Salone del Libro. “Buen camino compañero maestro Luis Sepulveda, quanti km di pagine fatti con te! grazie”, ha twittato Lorenzo Jovanotti. “Voglio ricordarlo qui, come ho fatto in diretta, con una sua ... Leggi su ilfattoquotidiano Luis Sepulveda - l’autore che ha fatto sognare il mondo con la storia de La gabbianella e il gatto

È morto lo scrittore Luis Sepúlveda per coronavirus

Luis Sepulveda morto per coronavirus/ Era ricoverato da febbraio : aveva 70 anni (Di giovedì 16 aprile 2020) Èper coronavirus lo scrittore cileno. Era ricoverato in ospedale a Oviedo dopo aver contratto l’infezione. Lo scrittore cileno, 70 anni, era stato ricoverato il 27 febbraio ed era risultato positivo al tampone per individuare il covid-19 il 1 marzo. In molti hanno voluto ricordarlo sui social, a cominciare dallo scrittore Nicola Lagioia: Questo è stato uno degli ultimi momenti di vera felicità del nostro lavoro. Alessandro Leogrande einsieme. Fu bellissimo, alla fine eravamo tutti allegri e combattivi. Addio, insieme ad Alessandro sarai sempre con noi”, ha scritto postando unadal Salone del Libro. “Buencompañero maestro, quanti km di pagine fatti con te! grazie”, ha twittato. “Voglio ricordarlo qui, come ho fatto in diretta, con una sua ...

repubblica : ??È morto Luis Sepulveda, lo scrittore cileno ucciso dal coronavirus - Radio3tweet : Per i suoi sogni che, attraverso i suoi libri, sono diventati i nostri: irrinunciabili, ostinati, testardi e resist… - fanpage : È morto Luis Sepulveda #LuisSepulveda #16aprile #covid19 - Gaia93712891 : RT @RaiTre: 'La lettura è la forma migliore per confrontarsi con il mondo. Ti arma di qualcosa, ti fa bene, ti rende più libero'. Addio a L… - LaCasaDeiSogni6 : RT @PiccoloAmerica: ? Luis Sepúlveda: «L'ultima rivoluzione rimasta in sospeso è quella dell'immaginario: dobbiamo essere capaci di immagin… -