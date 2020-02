Coronavirus: studio italiano, epidemia nata tra ottobre e novembre 2019 (Di venerdì 28 febbraio 2020) Milano, 28 feb. (AdnKronos Salute) – La circolazione del nuovo Coronavirus in Cina è cominciata tempo prima rispetto ai primi casi di 'polmonite misteriosa' identificati nel Paese asiatico. A ricostruire i primi mesi di vita della Covid-19 è uno studio italiano firmato da scienziati dell'università Statale di Milano. Un'indagine epidemiologico-molecolare effettuata su 52 genomi virali completi del patogeno, apprende l'AdnKronos Salute, dalla quale emerge una stima chiave: "L'origine dell'epidemia da Sars-CoV-2 può essere collocata tra la seconda metà di ottobre e la prima metà di novembre 2019, quindi alcune settimane prima rispetto ai primi casi di polmonite identificati". Il lavoro è stato appena accettato per la pubblicazione sul 'Journal of Medical Virology' e i risultati ... Leggi su notizie

