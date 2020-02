Santori (si sente il nuovo Pertini) sul flop delle Sardine: “A Scampia abbiamo fallito perche…” (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMattia Santori non ha alcun dubbio: “Noi siamo i partigiani del nuovo millennio”. Il leader della Sardine (ormai si sente già il Sandro Pertini del nuovo millennio) spiega così – in un’intervista al Corriere della Sera – il senso della nascita del Movimento. Però balbetta sul flop delle Sardine al flash mob di Scampia a Napoli: “Li’ era previsto l’arrivo di Salvini. Ma il leader della Lega ha poi cambiato idea e il presidio ha perso significato”. “Stiamo avviando una seconda fase, ma le piazze non le abbandoniamo. Anzi, dal 10 al 20 febbraio toccheremo tantissime citta’ e faremo grandi manifestazioni a Roma (il 16), Napoli (il 18) e Lecce (il 19). Faremo una staffetta con Tina, la Sardina di 40 metri che abbiamo mostrato in piazza San Giovanni e che ha preso il nome dalla partigiana Costa. Perche’ per ... anteprima24

