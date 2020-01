“Tevere Nostrum”: in uno straordinario libro fotografico di Erasmo D’Angelis il fiume mito come non è mai stato raccontato (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Tevere celebrato come merita, con uno straordinario libro fotografico che unisce storia, natura, ecologia e cultura. Il più conosciuto, ammirato ed evocativo fiume del mondo raccontato e descritto con rigore scientifico e storico e con mano letteraria. È il libro che mancava sul fiume mito, fondativo di Roma e della nostra civiltà, un ecosistema fluviale di 405 chilometri che attraversa i suggestivi territori di 56 Comuni, da tutelare e valorizzare come il 26esimo Parco Nazionale. È “Tevere Nostrum”, edito da Polistampa e curato dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Italia Centrale, Erasmo D’Angelis. Coordinati da Giorgio Cesari, lo hanno presentato allo storico Circolo Canottieri Tevere Remo il divulgatore scientifico Mario Tozzi, Lucio Ubertini, docente emerito alla Sapienza, Stefano Antonio Donnarumma, Ad di Acea, Massimo Gargano, direttore ... meteoweb.eu

