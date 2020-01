Pokémon Go riceverà le battaglie PvP online questa settimana (Di mercoledì 29 gennaio 2020) I giocatori di Pokémon Go avranno presto la possibilità di mettere alla prova le loro abilità di combattimento contro altri allenatori di tutto il mondo. Lo sviluppatore Niantic ha annunciato che inizierà a lanciare la funzionalità Go Battle League questa settimana, consentendo ai giocatori di competere contro altri online e guadagnare ricompense speciali, incluso un nuovo Pokemon.Come di solito accade con le nuove funzionalità di Pokemon Go, la Go Battle League sarà gradualmente resa disponibile per i giocatori a seconda del loro livello. La Stagione 1 della Go Battle League sarà preceduta da un periodo di preseason, durante il quale Niantic continuerà a bilanciare il gioco mentre i giocatori testano e perfezionano le loro strategie.Ogni stagione della Go Battle League ruoterà tra le tre diverse leghe PvP del gioco: Great, Ultra e Master. La preseason è iniziata ora con la Great League ... eurogamer

