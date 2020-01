Luciana Littizzetto, suo figlio è uno schianto: svolta da modello per il 24enne [FOTO] (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Luciana Littizzetto è ritornata in tv a Che Tempo Che Fa, spalla fedele ed insostituibile di Fabio Fazio. La comica è stata vittima di una brutta caduta qualche mese fa che l’ha portata anche a subire una operazione chirurgica al ginocchio, per fortuna di lieve entità. Di Luciana conosciamo praticamente tutto, ma avete mai visto il figlio? (Continua dopo la FOTO) Chi è il figlio di Luciana Littizzetto Si chiama Jordan Beljuli, ha 24 anni ed è uno splendido ragazzo. La Littizzetto ha adottato lui e la sorella Vanessa nel 2006, un evento che ha completamente rivoluzionato la sua vita. L’attrice, ex insegnante, ama perdutamente i suoi due figli e spesso ha raccontato il legame che ha con loro, definendolo speciale. (Continua dopo la FOTO) View this post on Instagram Buonanotte e sogni d’oro E SE PENSATE DI ESSERE FIGHI, SAPPIATE CHE ESISTE ... kontrokultura

