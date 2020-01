Le assunzioni truffa per dare agli stranieri il permesso di soggiorno (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Fabrizio Tenerelli I carabinieri hanno indagato 55 stranieri, soprattutto nordafricani, alcuni nelle vesti di soggetti assunti e altri di datori di lavoro. Scopo delle assunzioni era di garantire l'ottenimento del permesso di soggiorno o il suo rinnovo stranieri che assumono stranieri, come badanti o collaboratori domestici, con l'unico scopo di far ottenere loro il permesso di soggiorno (o il rinnovo dello stesso), salvo poi licenziarli, non potendo garantire uno stipendio e tanto meno il versamento dei contributi. Insomma, una truffa in piena regola, che ha visto finire sotto inchiesta, in provincia di Imperia: 55 extracomunitari, in prevalenza nordafricani, accusati a vario titolo di violazioni della normativa sugli stranieri, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e truffa aggravata. Nei guai, in ... ilgiornale

assunzioni truffa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : assunzioni truffa