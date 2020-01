Ferrari - Nico Rosberg al volante della Monza SP1 - VIDEO (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Non ha mai corso per la Scuderia Ferrari, pur essendo stato uno dei migliori piloti di Formula 1 degli ultimi 20 anni, ma anche lui coltiva il sogno delle Rosse come un appassionato qualunque. Parliamo di Nico Rosberg, campione del mondo 2016 con la Mercedes, che ha voluto documentare la sua visita allheadquarter della Casa di qualche mese fa con un VIDEO, da noi riproposto qui sotto. In pista e per strada. Di fatto, un vero concentrato di passione, dove l'ex pilota tedesco racconta i luoghi di culto per gli appassionati del Cavallino, dal Museo della Casa alle linee di montaggio delle vetture, non senza una sosta al ristorante Montana, piuttosto apprezzato dai piloti. E poi, soprattutto, la sua esperienza di guida a bordo di due gioielli della Casa. Il figlio di Keke Rosberg è infatti il primo esterno ad aver guidato la barchetta Monza SP1, che ha portato in pista a Fiorano ... quattroruote

Mario_SF1 : Racing the €1.7M Ferrari Monza SP1 in Maranello | Nico Rosberg - JovinNick : Racing the €1.7M Ferrari Monza SP1 in Maranello | Nico Rosberg - beament_raymond : Racing the €1.7M Ferrari Monza SP1 in Maranello | Nico Rosberg -