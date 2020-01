Coronavirus, gli effetti sull’economia: Toyota prende una decisione importante (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Stop alla produzione in Cina fino al 9 febbraio da parte del colosso delle automobili. Non solo Toyota prende contromisure per il 2019-nCoV. I contagi però rallentano. Il Coronavirus continua a mietere delle vittime importanti. Questa volta, però, non parliamo di persone contagiate o di Paesi che annunciano stati di allarme. Come nel caso del … L'articolo Coronavirus, gli effetti sull’economia: Toyota prende una decisione importante proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

chetempochefa : 'Lavarsi le mani e starnutire nel gomito sono alcuni accorgimenti importanti.' @RobertoBurioni e gli accorgimenti… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, gli Stati Uniti invitano a evitare i viaggi in Cina #coronavirus - Agenzia_Ansa : Virus cinese: 132 morti, i contagi sembrano rallentare. Toyota sospende la produzione in Cina #coronavirus #ANSA -