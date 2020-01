Coronavirus, caso sospetto a Pistoia: accertamenti in corso (Di martedì 28 gennaio 2020) Coronavirus, caso sospetto a Pistoia. Ricoverata una donna cinese con sintomi simili all’influenza e con un lieve rialzo febbrile. Pistoia – Coronavirus, caso sospetto a Pistoia. Dopo i falsi allarme di Bari e Parma, sono in corso degli accertamenti nella cittadina toscana su una signora cinese di 53 anni ricoverata per sintomi simili all’influenza con un lieve rialzo della febbre. Al momento non è chiaro se si tratta del virus cinese oppure di altre patologie. Saranno i primi risultati medici a dare delle risposte con le persone che si trovavano con la donna sull’autobus allertate e pronte a sottoporsi ai controlli in caso di primo caso di Coronavirus in Italia. Il comunicato dall’Asl di Pistoia La notizia è stata comunicata dall’Asl di Pistoia in una nota, citata da Repubblica: “Precauzionalmente il mezzo su cui viaggiava la ... newsmondo

SkyTG24 : #Coronavirus, in un giorno infezioni quasi raddoppiate. Un caso in Germania. LIVE - Agenzia_Ansa : Coronavirus, per l'Oms 'il rischio a livello globale è elevato' A Pechino il primo morto e otto nuovi contagiati… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il picco è previsto a fine aprile Team di esperti di Hong Kong: epidemia in 5 megacittà cinesi #ANSA… -