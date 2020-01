Basket, Brindisi perde anche a Szombathely e viene eliminata dalla Champions League 2020 (Di martedì 28 gennaio 2020) La Happy Casa Brindisi cede per 93-83 sul campo del Falco Szombathely e viene dunque eliminata dalla Basketball Champions League 2019-2020. Decisivo in negativo il ruolino di marcia in trasferta: la sconfitta della Savaria Arena è infatti la settima sconfitta in altrettante partite per i salentini, che possono recriminare per aver mollato di intensità nel secondo tempo e aver permesso agli ungheresi di rimontare. anche in Ungheria, come in tutti i palazzetti del globo, il match non può che cominciare con un omaggio a Kobe Bryant: Brindisi lascia dunque scorrere i 24 secondi del primo possesso, mentre dagli spalti si alza il grido in onore del cinque volte campione NBA. Poi si fa sul serio, e a partire forte sono i padroni di casa, che dal 5-5 mettono a segno un parziale di 9-0 e volano fin quasi alla doppia cifra di vantaggio. Nel momento più difficile la squadra di Francesco Vitucci si ... oasport

