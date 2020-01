Accadde oggi: il 28 gennaio 1596 moriva l’ammiraglio inglese Sir Francis Drake, sconfisse l’Invincibile Armata (Di martedì 28 gennaio 2020) L’ammiraglio inglese Sir Francis Drake, morto il 28 gennaio 1596, è entrato nella leggenda: dopo aver condotto una guerra di corsa depredando i galeoni spagnoli e ripianando, con il ricavato delle razzie, il debito estero della nascente Inghilterra, distrusse, con l’aiuto di una tempesta, la cosiddetta “Invincibile Armata” di Filippo II di Spagna.L'articolo Accadde oggi: il 28 gennaio 1596 moriva l’ammiraglio inglese Sir Francis Drake, sconfisse l’Invincibile Armata Meteo Web. meteoweb.eu

