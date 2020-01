Elezioni regionali, Pd primo partito. M5s fuori dal consiglio in Calabria. Dove Forza Italia supera la Lega (ma prende il 2,5 in Emilia) (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il Pd si è svegliato primo partito. Non solo in Emilia-Romagna, Dove sarebbe stata una notizia il contrario, ma anche in Calabria, Dove il centrosinistra è arrivato a 25 punti di distanza dalla neopresidente Jole Santelli. Nicola Zingaretti può tirare un sospiro di sollievo: grazie a Stefano Bonaccini, alla capacità di coinvolgimento delle Sardine, e a un’affluenza superiore di trenta punti rispetto al 2014, il partito democratico regge l’urto della Lega e torna a essere la prima Forza in Emilia-Romagna. Emilia, Pd primo partito, ma perde 10 punti dal 2014 – I dem hanno il 34% e 744mila voti, due punti e quarantamila voti in più rispetto alle europee del 2019, quando con un’affluenza sostanzialmente identica a quella di ieri c’era stato lo storico sorpasso della Lega. Il partito di Matteo Salvini è passato dal 34% (e 759mila voti) al 32% e 685mila ... ilfattoquotidiano

Tommasolabate : Salvini dice che in Emilia “dopo 70 anni c’è stata partita”. Non è così. Bonaccini ha preso una percentuale più alt… - you_trend : #EmiliaRomagna Molti comuni che alle #Europee2019 hanno votato centrodestra sono passati a supportare Bonaccini in… - repubblica : La Lega twitta il cordoglio per Kobe Bryant con l'hashtag Borgonzoni presidente. Poi le scuse [aggiornamento delle… -