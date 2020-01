Calabria, 19 i seggi assegnati alla maggioranza, 10 all’opposizione. Cinque andranno a Forza Italia, 4 alla Lega e 4 a FdI. Ecco tutti i nomi dei consiglieri eletti (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sono 19 i seggi assegnati alla coalizione di centrodestra che si è aggiudicata le elezioni regionali in Calabria con la netta vittoria di Jole Santelli. Tra volti nuovi e molte conferme, il gruppo di maggioranza, secondo i dati del Viminale, sarà guidato da Forza Italia che porta a casa 5 seggi: Gianluca Gallo (12.053 preferenze); Antonio De Caprio (3.782); Domenico Tallini (8.009); Giovanni Arruzzolo (8.649) e Domenico Giannetta (6.483). A seguire i gruppi di Lega e Fratelli d’Italia, con quattro seggi ciascuno. Per la Lega sono stati eletti: Pietro Molinaro (5.613 preferenze); Filippo Mancuso (6.456); Pietro Raso (4.708) e Clotilde Minasi (2.288). Fratelli d’Italia eletti sono: Luca Morrone (8.110); Filippo Pietropaolo (4.160); Domenico Creazzo (8.033) e Giuseppe Neri (7.378). Due seggi ciascuno per le altre liste a sostegno di Santelli: l’Udc ha eletto Giuseppe ... lanotiziagiornale

