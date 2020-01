Miracolo Napoli, e Sarri esce sconfitto da San Paolo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Trascinato dal pubblico del San Paolo il Napoli fa il Miracolo e costringe la Juventus alla resa. Sarri esce sconfitto dal suo ex stadio, alla sua prima uscita sulla panchina della Juve da avversario degli azzurri. I fischi dagli spalti sottolineano oltre che il disamore del pubblico nei suoi confronti anche la prestazione assoultamente incolore dei bianconeri che vengono nettamente superati in campo dagli azzurri. Per il Napoli e' un successo che puo' segnare la svolta nella stagione. Sarri sceglie di giocare con il tridente offensivo e contrariamente alle previsioni schiera il fischiatissimo Higuain al fianco di Dybala e Ronaldo, mandando in panchina Ramsey. Gattuso risponde con un 4-3-3 molto abbottonato in cui Callejon finisce sostanzialmente per allinearsi ai tre di centrocampo e quando occorre perfino per dare una consistente mano in difesa. Il primo tempo e' giocato a ritmi non ... ilfogliettone

