LIVE Roma-Lazio 1-1, Serie A calcio in DIRETTA: Immobile spreca da buona posizione! (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64′ Giallo per Milinkovic-Savic per una trattenuta su Santon. 62′ Primo contropiede della Lazio con Lulic che serve Immobile dentro l’area di rigore che apre il piatto ma non trova la porta. 60′ Pellegrini verso Dzeko ma non riesce a girare di testa la palla verso la porta. 58′ Bella giocata di Pellegrini che viene steso da Lucas Leiva fuori area. 56′ Cristante prova l’imbucata per Dzeko ma il pallone è troppo lungo. 54′ Giallo per Dzeko che ferma Luis Alberto lanciato in contropiede. 52′ VAR, l’arbitro va a rivedere decidendo di non dare calcio di rigore per non volontarietà di Patric. 51′ RIGORE per la Roma, giocata strepitosa di Under che con una giocata fantastica mette poi il pallone in mezzo per Kluivert che viene steso da Patric. 49′ Spinazzola riesce a mettere ... oasport

