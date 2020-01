Salernitana, altro colpo: Cosenza ko all’Arechi (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Terza vittoria in quattro gare per la Salernitana che batte in rimonta il Cosenza allo stadio Arechi e vola al quarto posto in classifica. La sfida era iniziata in salita per gli uomini di Ventura, costretti allo svantaggio da un colpo di testa di Raul Asencio al 14′. Poco dopo la mezz’ora la reazione granata trova concretezza nella conclusione di Lombardi, che sfugge al portiere ospite Perina e termina la sua corsa in fondo al sacco. Al 44′ la Salernitana mette addirittura la freccia con Akpa Akpro che è preciso nel concludere alla sinistra dell’estremo difensore rossoblu. La Salernitana è distante dalla zona promozione diretta soli tre punti, che potrebbero diventare però sei in caso di vittoria del Crotone sullo Spezia nella gara di domani. Per i granata ora c’è invece il derby con il Benevento, altro importante ... anteprima24

