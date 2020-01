Michelle Hunziker compie 43 anni, il marito Tomaso Trussardi non bada a spese per il regalo (Di sabato 25 gennaio 2020) Michelle Hunziker ha festeggiato il compleanno in famiglia e in una baita da sogno. La conduttrice di origini svizzere ha compiuto 43 anni e Tomaso Trussardi non ha badato a spese durante il... leggo

zazoomnews : Michelle Hunziker la festa di compleanno è un sogno che si realizza: “Ho convinto tutti…” - #Michelle #Hunziker… - CronacaSocial : Michelle Hunziker, le tenere dediche di Aurora Ramazzotti per il compleanno della mamma. Ecco le sue parole. LEGGI?… - Heiko11785583 : RT @AlbyAlb87023132: Michelle Yvonne Hunziker (Sorengo, 24 gennaio 1977) è una conduttrice televisiva, modella e attrice svizzera. https://… -