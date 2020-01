Coronavirus cinese, italiano a Chongqing: “La città è deserta, c’è paura” (Di sabato 25 gennaio 2020) In Cina è emergenza per il nuovo Coronavirus già responsabile di 41 decessi e quasi 1.400 contagi. I racconti che arrivano dal Paese asiatico sono spaventosi, con città deserte e cittadini in preda alla paura, mentre continua l’allerta per la diffusione del virus anche al di fuori del continente asiatico. Marco Quaglieri è un giovane abruzzese che vive a Chongqing, città-metropoli cinese di 30 milioni di abitanti, che conta molti casi di infezioni da Coronavirus e che sta facendo i conti con l’emergenza sanitaria. I racconti che Quaglieri ha fatto all’ANSA sono davvero spaventosi e descrivono una città deserta: “Poche macchine, pochi taxi, strade deserte. C’è molta paura: le persone preferiscono restare a casa, i negozi sono chiusi, i ristoranti anche. In molti hanno annullato i voli, In giro turisti zero. In questo periodo del capodanno cinese in genere ... meteoweb.eu

