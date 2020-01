“C’è posta per te”, Maria De Filippi rincorre Dora cosa è successo dietro le quinte del programma (Di domenica 26 gennaio 2020) Maria insegue Dora dietro le quinte ma lei rifiuta di aprire la busta: “Non riesco a convincerla” "Cerco una famiglia da quando avevo 3 anni" dice Nella a Dora ma lei è infastidita: "La famiglia bisogna coltivarla". La donna non vuole aprire la busta: "Non voglio passare più per cattiva. Per me possiamo anche chiudere, mio marito farà quello che vuole. Ho fatto 40 anni di sacrifici per la mia famiglia. Non le credo, non credo a quello che dice". Dora soffre il fatto che Nella non abbia rapporti con le sue figlie: "Le scansa, io non l'ho mai scansata". Dora ritiene che Nella non voglia recuperare il rapporto con lei, che l'abbia invitata solo per far piacere al padre. Dora si commuove, non riesce a trattenere le lacrime: "Non l'ho mai maltrattata". Maria cerca di spingerla a riappacificarsi con Nella: "Se tornate a litigare, vieni tu nel mio ufficio e ne parliamo. Senza ... howtodofor

trash_italiano : Questo #GFVIP è un 'C'è Posta Per Temptation'. - italarapr : RT @disprezza: je hurle on regarde c’è posta per te , donnez nous la cittadinanza italiana - disprezza : je hurle on regarde c’è posta per te , donnez nous la cittadinanza italiana -