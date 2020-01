Calciomercato Juventus | ufficiale lo scambio con il Barcellona | Marques ha firmato

Calciomercato Juventus - il figlio di Nedved : “ecco perchè papà non compra un centrocampista” : Calciomercato Juventus – La Juventus pensa alla nuova giornata di campionato, l’obiettivo della squadra di Maurizio Sarri è quello di mantanere il distacco sull’Inter, i bianconeri sono protagonisti anche in Coppa Italia e Champions League. La dirigenza nel frattempo pensa anche al Calciomercato, nelle ultime ore è stato definito lo scambio tra De Sciglio e Kurzawa con il Psg, operazione a titolo definitivo. Intanto ...

Calciomercato Napoli - Allan rompe i rapporti : lo vuole la Juventus : Calciomercato Napoli, Allan rompe i rapporti: lo vuole la Juventus La trattativa per Emre Can... L'articolo Calciomercato Napoli, Allan rompe i rapporti: lo vuole la Juventus proviene da ForzAzzurri.net.

Calciomercato Juventus - a un passo scambio De Sciglio-Kurzawa col PSG : I due club stanno lavorando a uno scambio alla pari dei due terzini: trattativa in stato molto avanzato.

Calciomercato - le bombe della notte – Colpaccio Roma - scambio Juventus-Psg. Terzino al Brescia - pazza idea Parma : Proseguono senza sosta il Calciomercato. Aggiornamenti anche nelle ore notturne. Tante le mosse dei club di Serie A, movimenti anche in B e all’estero. Importanti trattative svelate nella trasmissione ‘Speciale Calciomercato – L’originale’ di Sky Sport. Clamoroso scambio di mercato tra Juventus e Psg. Ai francesi andrebbe De Sciglio, a Torino arriverebbe Kurzawa. Affare che trova conferme su entrambi i fronti. ...

Calciomercato Juventus - è fatta per lo scambio col PSG : Calciomercato Juventus, ultim’ora importante: è fatta per lo scambio tra Vecchia Signora e Paris Saint-Germain. Confermato l’affare a sorpresa tra le due società. Juventus e Paris Saint-Germain, intesa a un passo per il doppio affare. Come infatti riferisce SkySport, è praticamente fatta per lo scambio di terzini che vede protagonisti Mattia De Sciglio e il […] L'articolo Calciomercato Juventus, è fatta per lo scambio col PSG ...

Calciomercato Juventus - scelte le contropartite per Tonali : Calciomercato Juventus, scelte le contropartite per Tonali che si avvicina al trasferimento nel club campione d’Italia in carica. Dopo Dejan Kulusevski, la Juventus è al lavoro per assicurarsi le prestazioni di un altro gioiello dal futuro assicurato: Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 viene da una stagione super con la maglia del Brescia ed ha […] L'articolo Calciomercato Juventus, scelte le contropartite per Tonali ...

Calciomercato Juventus - dalla Spagna : “terzino in arrivo - offerta da 25 milioni di euro” : Calciomercato Juventus – Momento molto importante in casa Juventus, il club bianconero ha messo alle spalle la sconfitta in Supercoppa contro la Lazio, in campionato la squadra di Maurizio Sarri ha allungato sull’Inter ed in Champions League la squadra è concentrata in vista degli ottavi di finale. Nel frattempo la dirigenza continua a muoversi sul mercato, nonostante le smentite da parte di Paratici potrebbe esserci un innesto ...

Calciomercato Juventus - c’è la svolta : cessione definita - ma il giocatore resta in Serie A : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, Juventus e Cagliari avrebbe definito ufficiosamente il trasferimento di Pjaca in terra isolana. Affare basato sul prestito con diritto di riscatto fissato a circa 12 milioni in favore del club sardo. Pjaca si trasferirà in Sardegna già nel corso delle prossime ore. Un affare che permetterà ai bianconeri si alleggerirsi di uno stipendio oneroso e di rivalorizzare ...

Calciomercato Juventus - cessione lampo : affare da 13 milioni : Calciomercato Juventus, cessione lampo: affare da 13 milioni di euro attraverso la formula di prestito con diritto di riscatto. Juventus sempre molto attiva sul mercato, anche per quel che riguarda le operazione in uscita. Il prossimo giocatore a lasciare il club bianconero sarà Marko Pjaca, che continua ad essere impiegato pochissimo dal tecnico Sarri. Il […] L'articolo Calciomercato Juventus, cessione lampo: affare da 13 milioni proviene ...

Calciomercato Juventus - Pjaca al Cagliari : le cifre dell’operazione : Juventus e Cagliari hanno raggiunto un'intesa di massima per Marko Pjaca. Il duttile esterno offensivo croato è destinato a diventare il colpo di Calciomercato invernale del club sardo. Operazione che sembra ormai definita, sulla base di un prestito da 1.5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Un'occasione importante per un ragazzo che spera di poter giocare con continuità alla corte di Rolando Maran.Continua a leggere

Calciomercato Juventus - clamoroso “Bild” : Douglas Costa - addio a gennaio! : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Bild“, il Bayern Monaco sarebbe pronto a riportare a casa Douglas Costa. L’esterno brasiliano sarebbe una pedina graditissima ai senatori del club, e l’affare potrebbe entrare nel vivo già nella prossima settimana. Tuttavia, difficilmente Paratici potrebbe decidere di avvallare il tentativo del Bayern Monaco già a cavallo dei prossimi giorni. ...

Calciomercato Juventus : per Tonali nuova proposta al Brescia - con giocatori Primavera : Sandro Tonali è valutato dal presidente Cellino, almeno 50 milioni di euro. Per la Juventus si tratta di un obiettivo sensibile sin dalla scorsa estate e adesso Paratici è tornato alla carica per gennaio, proponendo anche qualche giovane Primavera. L'intento è strappare una opzione evitando l'asta al rialzo della prossima estate.Continua a leggere

Calciomercato Juventus - dalla Germania spaventano i bianconeri : occhi su un attaccante [NOME e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus -La Juventus scende in campo per la gara di Coppa Italia, una competizione comunque importante per la squadra di Maurizio Sarri che ha intenzione di arrivare fino in fondo ed alzare il trofeo, percorso di livello anche in campionato e Champions League. La dirigenza nel frattempo valuta le strategie sul fronte Calciomercato, nelle utime ore novità clamorose dall’estero. Secondo quanto riporta la Bild il Bayern ...

Calciomercato - l’Inter anticipa la Juventus e mette le mani su Chong dello United : Il duello tra Inter e Juventus continua anche sul mercato, le ultime notizie raccontano del tentativo dei nerazzurri di anticipare i bianconeri: un ulteriore incontro - dopo quello avvenuto nei giorni scorsi - ci sarebbe stato martedì nella sede del club. Oggetto della discussione: trovare l'intesa sulle condizioni contrattuali per bloccare il calciatore, anticipare la concorrenza e tenerlo pronto al massimo per giugno.Continua a leggere