Virus cinese, studentessa italiana di 24 anni in quarantena a Wuhan (Di venerdì 24 gennaio 2020) Aumentano le vittime stroncate dal Virus cinese. 26 le persone colpite dal coronaVirus in Cina. I casi di contagio salgono a 830. Una prima trasmissione arriva dai pipistrelli, poi è passata ai serpenti. Huanggang, Ezhou e Xianning sono le te città nella regione dello Hubei messe in quarantena. È lì che è scoppiato il focolaio. Chiusa anche la Città Proibita. Il direttore generale dell’Oms per il momento tranquillizza: “Sappiamo che esiste una trasmissione da uomo a uomo in Cina, ma per ora sembra limitata a gruppi familiari e operatori sanitari. Al momento, non ci sono prove di trasmissione da uomo a uomo al di fuori della Cina. Ciò non significa che non accadrà”. Anche una studentessa italiana è in quarantena a Wuhan e commenta: “È una città fantasma”. Virus cinese, studentessa italiana in quarantena È Petra Vidali la 24enne veneziana che rischia di ... notizie

