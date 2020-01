Strage familiare in Germania,un fermato

Strage in una femiglia, a Rot am See, nel BadenWuerttemberg. Sei le persone uccise. Il presunto responsabile è stato fermato. In base alle prime verifiche degli investigatori, si tratterebbe di un dramma familiare. L'aggressore e le vittime sembra si conoscessero.(Di venerdì 24 gennaio 2020) Un uomo armato ha fattoin una femiglia, a Rot am See, nel BadenWuerttemberg. Sei le persone uccise. Il presunto responsabile è stato. In base alle prime verifiche degli investigatori, si tratterebbe di un dramma. L'aggressore e le vittime sembra si conoscessero.(Di venerdì 24 gennaio 2020)

