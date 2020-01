Romina Power unica: l’annuncio dell’ex moglie di Albano? Da non credere! (Di venerdì 24 gennaio 2020) La stavano aspettando tutti, Romina Power, ed è finalmente tornata con un annuncio che scatena i fan: ciò che ha detto e il modo scelto è incredibile Romina Power (fonte foto: GettyImages) Diversi giorni di silenzio, con la preoccupazione dei fan e del pubblico che aumentava ora dopo ora, ma ora Romina Power, l’e moglie di Albano, è tornata con un annuncio che lascia tutti senza fiato e che, al contempo, scatena l’ironia e le risate dei fan. Dopo il suo ritorno in California, attestato dall’ultima foto pubblica parecchio tempo fa su Instagram in aereo, Romina ha limitato al massimo le sue apparizione pubbliche sui social, con il pubblico che tra teorie e ipotesi, era in pensiero per lei. Ma l’annuncio dato proprio poco fa su Instagram, non solo dimostra il suo ritorno, ma anche la grande forma di Romina, in un mix di annuncio ... chenews

Radiomusikblog : Al Bano e Romina tornano a Sanremo da ospiti con un brano inedito, il primo da 25 anni! - blogsicilia : Sanremo 2020, Al Bano e Romina sul palco con un brano inedito e una sorpresa - - MaxDelPapa : Sanremo, Al Bano Carrisi annuncia: “Io e Romina Power ci saremo” – DiLei -