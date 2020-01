Huawei P30 e P30 Pro nel nuovo listino Vodafone a rate: prezzi aggiornati (Di venerdì 24 gennaio 2020) Si aggiorna ancora il listino di smartphone a rate di Vodafone, focalizzandosi soprattutto sui top di gamma Huawei P30 e P30 Pro. Stando a quanto riportato da 'mondomobileweb.it', le novità, introdotte dal 23 gennaio 2020, si concretizzano in una serie di proroghe delle condizioni economiche, coadiuvate da una serie di nuovi dispositivi ed aggiornamenti riguardanti quelli già inclusi. Il Huawei P30, per farvi un esempio, potrà essere acquistato esclusivamente tramite carta di credito, a fronte di una spesa iniziale di 49,99 euro, 30 rate da 8,99 euro ciascuna in abbinamento ad una delle offerte della gamma Infinito (il recesso anticipato sarà pari a 300 euro), 30 rate da 10,99 euro in accoppiata alle offerte Red Unlimited Ultra e Smart (con eventuale rata finale di 250 euro), da 14,99 euro con le varie Vodafone One Pro, Shake it Easy, Vodafone Facile e Junior (spesa di 150 euro in ... optimaitalia

OptiMagazine : #HuaweiP30 e #P30Pro nel nuovo listino #Vodafone a rate: prezzi aggiornati - ItaliaPromo : HUAWEI P30 Lite (Blue) Smartphone + cover, 4 GB RAM, Memoria 128 GB Espandibile, Display 6.15' FHD+, Tripla Fotocam… - Notiziedi_it : “Che spettacolo” il volantino MediaWorld dal 23 gennaio con iPhone 11 e Huawei P30 Lite -