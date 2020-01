Gf Vip, Paola Di Benedetto smorza la polemica tra il fidanzato e Zequila: "Siamo qui per giocare" - (Di sabato 25 gennaio 2020) Francesca Galici Dopo il post di Federico Rossi contro Antonio Zequila, per quanto l'attore ha detto alla sua fidanzata, Paola Di Benedetto ha smorzato la polemica e difeso il suo coinquilino Paola Di Benedetto è entrata al Grande Fratello Vip lasciando fuori dalla Casa il suo fidanzato. Da un anno e mezzo, infatti, la modella è vicina al cantante Federico Rossi, metà del duo Benji e Fede amatissimo dai più giovani. Il ragazzo ha avuto una forte reazione per un gesto di Antonio Zequila e ha voluto fare una sorpresa inaspettata alla sua ragazza. Federico Rossi ha reagito con veemenza alle parole di Antonio Zequila, che durante il burlesque fatto dalle donne della Casa ha dato zero alla giovanissima modella, solo perché Paola Di Benedetto non si è spogliata abbastanza ed è stata troppo veloce rispetto alle altre ragazze. "Zequila incommentabile", ha scritto Federico in un post ... ilgiornale

