Vela, Gabrio Zandonà: “Le ragazze si stanno divertendo, Berta e Caruso hanno fatto il loro” (Di giovedì 23 gennaio 2020) A Miami si sta disputando una tappa della Coppa del Mondo 2020 di Vela con tantissimi italiani protagonisti (clicca qui per tutti i risultati della notte), di seguito le dichiarazioni rilasciate da Gabrio Zandonà e Benedetta di Salle. Gabrio Zandonà (Tecnico FIV classe 470): “Condizioni dure e tanti episodi che hanno reso la giornata impegnativa, a terra ci siamo trovati parecchie rotture e piccole avarie da sistemare. I maschi non stanno trovando un passo costante con il vento forte di questi ultimi giorni e si prendono rischi eccessivi nelle scelte tattiche che finiscono spesso per penalizzarli ulteriormente. Bene invece le ragazze, anche se in una giusta modalità conservativa viste le condizioni. Berta e Caruso hanno fatto il loro, Di Salle e Dubbini appena al di sotto, ma comunque entrambe hanno regatato tra le prime, divertendosi.” BENEDETTA DI SALLE (timoniera 470): ... oasport

