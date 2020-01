M5s, che cosa succede ora nel Movimento dopo le dimissioni di Di Maio (Di giovedì 23 gennaio 2020) dopo il passo indietro di Luigi Di Maio per il Movimento 5 Stelle il futuro sembra essere incerto: se l’ex capo politico ha confermato che per il momento il reggente sarà Vito Crimi, in qualità di membro più anziano del comitato dei garanti, si prospetta per il Movimento un vero e proprio stravolgimento degli equilibri che l’hanno retto fino a oggi, a cominciare dagli Stati Generali del prossimo marzo che porteranno all’elezione dei nuovi vertici, ma forse anche a nuove regole. Il primo interrogativo riguarda lo stesso Luigi Di Maio: il ministro degli Esteri, che secondo le parole dello stesso Crimi non sarà più il referente del M5S nel governo, sarà ancora della partita per la guida del Movimento? Durante il suo discorso d’abbandono della carica ha detto chiaramente di non aver intenzione di farsi da parte: «Non mollo, tornerò agli Stati Generali». In suo ... open.online

