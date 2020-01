L’amica conquista il marito, lei si vendica e chiede lo sconto: nessuna attenuante (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Vivevano nello stesso condominio e dopo aver scoperto che il marito aveva una relazione con una sua amica, ha iniziato a perseguitarla e con l’aiuto delle due figlie a picchiare la donna e le figlie di quest’ultima. Protagonista una 55enne di Napoli che, attraverso il suo avvocato, aveva chiesto di attenuare la gravità dello stalkeraggio perché “provocata” dall’amica, rivale in amore tanto da portarle via il marito. E’ quanto sottolinea la Cassazione nel verdetto 2725 che ha confermato la condanna senza sconti per la donna tradita. La vicenda risale al gennaio 2014, quando la 54enne scoprì l’infedeltà del marito facendo scattare l’immediata vendetta con l’aiuto delle figlie di 25 e 24 anni. Per circa un anno infatti le tre donne iniziarono a perseguitare la ‘traditrice’, ... anteprima24

L’amica conquista Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : L’amica conquista