Il Manchester United in crisi, e Old Trafford augura la morte alla proprietà (Di giovedì 23 gennaio 2020) In inglese si dice “pimp”. Pappone. Ma a Old Trafford non si usa, i tifosi vanno al sodo: “Ed Woodward deve morire”. Ed Woodward è come se fosse l’amministratore delegato del club. Il Manchester United è in crisi, è quinto in classifica, a 30 punti dal Liverpool (che ha pure giocato due partite in meno) e a 6 punti dalla Champions. L’ultima sconfitta, 2-0 contro il Burnley che in casa dello United non aveva mai vinto, ha scatenato la rivolta sugli spalti. “L’atmosfera è diventata tossica”, ha detto l’ex centrocampista Darren Fletcher. I tifosi sono usciti dallo stadio 10 minuti prima della fine, e solo dopo aver cantato per tutto il tempo cori che la BBC definisce “oltraggiosi, una vera vergogna”. In particolare contro il vicepresidente esecutivo Ed Woodward e la famiglia Glazer, proprietari del club. L’ex ... ilnapolista

FabrizioRomano : Ashley Young all’Inter, affare fatto: 1,5 milioni di euro nelle casse del Manchester United e giocatore atteso a Mi… - leonardonuara : @mnemocs riassumo: 'romano nel podcast di martedi ha detto che il manchester è interessato a vecino e che quest'ult… - Aldaie6 : RT @ofutebolnews: Entre 2015 e 2017, Gabriel Martinelli fez testes no Manchester United. ?? -