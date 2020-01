Fisco: verso ok Cdm a dl su cuneo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Roma, 23 gen. (Adnkronos) – E’ possibile che il Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi dia il via libera già questa sera al dl sul cuneo fiscale, al momento sul tavolo della riunione. A spingere sul disco verde sarebbe stato soprattutto il ministero dell’Economia, con il responsabile di via XX Settembre, Roberto Gualtieri, che ha definito la misura. Oggi c’è stata una forte accelerazione sul provvedimento: fonti di Palazzo Chigi, nelle prime ore del pomeriggio, spiegavano che difficilmente sarebbe arrivato il via libera, ma in serata è arrivata la svolta, e dalla riunione filtra che con ogni probabilità si arriverà all’approvazione.L'articolo Fisco: verso ok Cdm a dl su cuneo CalcioWeb. calcioweb.eu

