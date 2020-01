Pavia, vino tarocco spacciato per “Doc”: 7 arresti e perquisizioni in tutto il nord Italia (Di mercoledì 22 gennaio 2020) I carabinieri e la guardia di finanza di Pavia, in un'indagine condivisa, hanno arrestato sette persone e perquisito diverse cantine in tutto il nord Italia a causa della messa in commercio di vino "contraffatto". In particolare, l'Arma fa sapere che "i vertici di una cantina pavese" avrebbero applicato le etichette "Doc" e "Igp/Igt" a vini a cui è stata ridotta la qualità e la quantità, oltre che essere di origini non conformi alle due etichette. Nell'indagine sarebbero coinvolte anche aziende di fama nazionale. fanpage

