Meloni su strada per Almirante a Verona: "suoi meriti riconosciuti" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Solo ieri la Senatrice Liliana Segre ha giudicato "incompatibile" la cittadinanza onoraria conferita a lei dalla Città di Verona con la decisione dello stesso Comune di dedicare una strada a Giorgio Almirante, leader storico della MSI e in precedenza fascista e repubblichino. La Segre ha spiegato con grande serenità il perché di questa incompatibilità, ricordando a tutti che Almirante fu tra i sostenitori del Manifesto della Razza nel 1938, nonché segretario del comitato di redazione della rivista "La difesa della razza".A pensarla diversamente da Liliana Segre è Giorgia Meloni, secondo la quale sarebbe esistito un primo Almirante e un secondo Almirante: "Non credo assolutamente che una via dedicata a Verona a Giorgio Almirante sia in contrasto con la concessione della cittadinanza onoraria a Liliana Segre. L’approvazione delle leggi razziali è una grave ferita nella storia del ... blogo

